12-й день войны: враг продолжает наступательную операцию против Украины

Завершились одиннадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

По последним данным Генштаба ВСУ, противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из оккупированной АР Крым в направлении Мариуполь–Новоазовск.

Конечная цель в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигнута, — говорится в сводке Генштаба.

На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений. С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

На Сиверском направлении враг пытается обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы. После нанесения подразделениями Вооружённых Сил Украины огневого поражения по местам скопления противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понёс значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении враг силами до трёх БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья. Оккупантам удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр. Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевка.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобождён г.Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.

«Их больше, это верно. Они преобладают на море и в воздухе. Пока что. Пока что. Ведь один украинский воин и один украинский гражданин на войне стоят десятков российских оккупантов. У украинского народа совсем другая внутренняя мотивация. На порядок более высокая устойчивость. На земле мы это уже доказали. Время, когда российская армия, призывники начнут прятаться по всем погребам России, лишь бы их не отправили на войну с нашими защитниками и защитницами, стремительно приближается. Мы вернём все временно захваченные города и сёла. Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что оккупантам лучше убраться, пока не поздно», — сказано в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 12-й день войны начался в Одесской области с ракетного обстрела населённого пункта Тузлы в Белгород-Днестровском районе.

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