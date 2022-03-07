В результате ракетного удара россиян затонул патрульный катер «Славянск»

В Одесской области в результате ракетного удара российских войск затонул патрульный катер «Славянск» ВМС Украины.

Об этом сообщил 6 марта мэр города Южный Владимир Новацкий на ютуб-канале городского телевидения.

«3 марта нанесён авиаудар вражеским самолётом по патрульному катеру «Славянск», в результате чего он затонул. Также пропали без вести люди. Среди них – житель города Южный Дмитрий Махлин, 1983 года. Прошло 3 дня, но пропавших не обнаружили», — отметил Новацкий.



Кстати. Патрульный катер класса Айленд «Славянск» передало украинским ВМС правительство США. Возглавил катер капитан-лейтенант Дамир Аулин. Весной 2014 года Аулин был среди курсантов Севастопольского военно-морского института имени Нахимова, которые пели Гимн Украины в лицо оккупантам.

Как сообщала Одесса News, в июле 2921 года во время своего рабочего визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил катер «Славянск».

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