Зеленский провёл заседание Ставки: обсуждались темы фронта и энергетики

15 апреля Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram и своём вечернем видеообращении.

«Ставка по двум важнейшим темам сейчас: фронт и энергетика. Доклад Главкома Александра Сырского по поводу ситуации на основных направлениях, наших оборонных потребностей и наших будущих действий», — написал Президент.

По его словам, говорили «относительно тех направлений, где наиболее жарко. Отдельное внимание – боям в Часовом Яре, боям на Покровском направлении, на Купянском. Я благодарен каждому солдату и командиру, всем нашим подразделениям, которые защищают наши позиции и делают всё, чтобы стабилизировать ситуацию».

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Министр обороны Украины Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

«Был сегодня на Ставке отдельный и подробный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, энергетики – того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы. Разобрали необходимые действия по возобновлению генерации и ключевых энергообъектов», — сказал в видеообращении Зеленский.

В частности, Зеленский заслушал доклады представителей энергетической отрасли — Минэнерго, «Энергоатома», «Укрэнерго», «Нефтегаза» — относительно усилий, которые они прилагают для защиты систем, восстановления повреждённой генерации, переподключения потребителей.

Также был доклад вице-премьера Александра Кубракова о защите критической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах. «Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые понимают это и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит», — отметил Зеленский.

Подчёркнуто «два важных доклада разведок на заседании Ставки – руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова – по поводу российских действий весной и летом. К тому, к чему мы должны быть готовы – во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить наступательные штурмовые действия. Будем отвечать!», — пообещал Верховный Главнокомандующий.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, которое состоялось 8 апреля, где рассматривались вопросы о защите Харькова от военной вражеской угрозы и шагах разведки и специальных служб Украины по уменьшению российского военного потенциала.

Фото и видео: ОПУ

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