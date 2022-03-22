Силы ПВО сбили над Одессой очередной беспилотный летательный аппарат врага

22 марта утром силы ПВО сбили над Одессой беспилотный летательный аппарат врага.

Об этом сообщил офицер Южного оперативного командования Владислав Назаров.

По его словам, сегодня ночью противник продолжал оказывать психологическое давление на мирное население Одесской области. Боевым кораблём оккупантов была обстреляна береговая полоса, где отсутствуют какие-либо военные объекты.

«ВСУ оказал достойный отпор, после чего противник отказался от дальнейших действий», — добавил Назаров.

Он также рассказал, что военные юга Украины принимают меры по недопущению высадки морского десанта.

Как сообщала Одесса News, утром 21 марта с двух вражеских кораблей был открыт беспорядочный огонь, в результате которого снаряды попали в частный жилой сектор.

На фото Владислав Назаров

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