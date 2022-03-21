Одесское побережье обстреляли российские корабли

Утром 21 марта два вражеских корабля появились на далёком рейде Одесского порта и открыли беспорядочный огонь. Артиллерия ВСУ открыла ответный огонь и отогнала их от берега.

Об этом сообщает в Теlegram представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесса. Мокша стреляет – все в укрытие! Отвечаем – из них летит лохмотье!», — отметил Братчук.

По его словам, враг пытается давить психологически. Ему не удастся взять Украину, но есть железо, поэтому и стреляет. Появление кораблей носит демонстрационный характер, чтобы устрашить мирное население.

По сообщению на официальном сайте города, удары нанесены по жилым домам, где спали одесситы. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, погибших нет. В данный момент коммунальные работники помогают спасателям разгребать завалы и ликвидировать последствия разрушений.

На место прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов, по словам которого здесь нет поблизости ни единого военного объекта. «Это жилые дома, где живут мирные люди. Пусть это знают одурманенные россияне, которым руководство их страны рассказывает, что ничего подобного здесь нет. Что же касается нас, то мы не оставим Одессу и будем бороться за наш город», — заявил Труханов.

Как сообщала Одесса News, 20 марта подразделение Противовоздушной обороны ВСУ сбило над Одесской областью вражеский беспилотник.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, комментируя ситуацию, отметил в видеообращении, что противник начал активно использовать беспилотные летательные аппараты в городе и области. «Но наша ПВО работает, имеем подтверждение об уничтожении этих БПЛА», — сказал он.

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