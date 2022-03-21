Житель Одесской области сообщал врагам важную для них информацию

Житель Беляевского района Одесской области, считая себя идейным сторонником так называемого «русского мира», проводил разведывательные акции на территории региона и передавал информацию врагу.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, подозреваемого взяли под стражу за содействие деятельности террористической организации.

Установлено, что подозреваемый, поддерживая незаконное вторжение и проведение военно-террористических действий представителями вооружённых формирований Российской Федерации на территории Украины, снабжал представителей так называемой «ЛНР» информацией о местах входа-выхода в катакомбы, расположения блокпостов украинских вооружённых подразделений в Одессе и области, о движении военной техники ВСУ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Кроме того, правоохранителями устанавливаются другие причастные к совершению указанного преступления лица.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года полицейскими, обеспечивающими фильтрационные мероприятия на блокпостах в Раздельнянском и Одесском районах, при осмотре вещей в автомобилях обнаружили боевую гранату РГД-5, пистолет, гладкоствольное ружьё и патроны к ним.

Фото: Одесская облпрокуратура

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