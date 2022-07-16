8 лет за решёткой проведёт житель «ПМР» за организацию терракта в Одесской области

К 8 годам лишения свободы приговорён житель непризнанного Приднестровья за теракты в Одессе по заказу российских кураторов.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Отмечается, что при публичном обвинении прокуроров Одесской областной прокуратуры суд признал виновным гражданина Республики Молдова в организации террористического акта по предварительному сговору группы лиц.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что в конце прошлого года житель непризнанной Приднестровской республики, по указанию российских кураторов, планировал и реализовал на территории Одесской области террористические акты.

Для совершения преступлений он привлёк своего знакомого гражданина Украины. Чтобы проверить его готовность, осуждённый дал ему задачу загрязнить красной краской памятный знак «Героям Небесной Сотни» в сквере возле Одесской облгосадминистрации.

За это исполнитель получил 400 долл. США.

Далее осуждённый поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, обещая 800 долл. США вознаграждения. При этом он отметил, что этот террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины и нарушит общественную безопасность, а материальный ущерб военному имуществу нанесёт ущерб для обороноспособности Вооружённых Сил Украины.

Мужчина был разоблачён и задержан непосредственно во время передачи средств исполнителю.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры жителю Одесской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности и участии в террористической организации.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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