Бывший военный из Одесской области помогал «ДНР», его вину определит суд

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области, подозреваемого в преступлениях против основ национальной безопасности государства и содействии деятельности террористической организации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, будучи бывшим военнослужащим и имея большое количество знакомых среди военных ВС Украины, мужчина способствовал деятельности террористической организации «ДНР»: проводил разведывательно-подрывные акции на территории южных областей Украины, собирал и передавал в так называемое «Министерство государственной безопасности ДНР» информацию о деятельности формирований ВС Украины.

Отмечается, что подозреваемый наладил разветвлённую сеть источников получения необходимой информации на территории Украины среди военнослужащих, используя при этом различные методы склонения лиц на сотрудничество с ним. Полученную информацию с помощью мобильного мессенджера в течение 2019-2020 годов передавал в террористическую организациюи «ДНР», за что получал денежное вознаграждение.

«Переданная мужсиной информация в большинстве своём соответствовала действительности и в случае передачи подразделениям террористической организации «ДНР» могла нанести негативные последствия всем родам войск Вооружённых Сил Украины и правоохранительных органов, задействованных в зоне Операции Объединённых Сил, нанести вред состоянию защиты сил и средств, жизни и здоровью военнослужащих, а также государственным интересам Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время санкционированного обыска автомобиля подозреваемого обнаружено и изъято три корпуса ручных гранат, три запала и реактивную противотанковую гранату.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Если прокуратура докажет его вину в суде, за это преступление Законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Одесса News сообщала, что этот подозреваемый был арестован в феврале 2021 года по ходатайству Одесской областной прокуратуры.

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