Житель Одесской области, бывший военный арестован за слив информации «ДНР» о ВСУ

По ходатайству Одесской областной прокуратуры взят под стражу житель Одесской области, подозреваемый в содействии деятельности террористической организации «ДНР», а также незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что будучи бывшим военнослужащим и имея большое количество знакомых среди бывших и действующих военнослужащих ВС Украины, подозреваемый способствовал деятельности террористической организации «ДНР», в частности, проводил разведывательно-подрывные акции на территории южных областей Украины, а также собирал и передавал так называемому «Министерству государственной безопасности ДНР» информацию о деятельности формирований ВС Украины.

Подозреваемый наладил разветвлённую сеть источников получения необходимой информации на территории Украины среди бывших и действующих военнослужащих, используя при этом различные методы склонения лиц на сотрудничество с ним.

Полученную информацию с помощью мобильного мессенджера в течение 2019-2020 годов передавал в террористическую организацию «ДНР» за денежное вознаграждение.

Во время санкционированного обыска автомобиля подозреваемого обнаружено и изъято три корпуса ручных гранат, три запала и реактивную противотанковую гранату.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Сейчас правоохранителями принимаются меры по установлению всех причастных к совершённому преступлению лиц.

Как сообщает Одесса News, в сентябре 2020 года антиукраинскую деятельность сепаратистского интернет-агитатора блокировали киберспециалисты Службы безопасности Украины в Одессе.

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