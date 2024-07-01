Как заработать 11 млн грн на соевых бобах знал директор агропредприятия в Одесской области

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении финансового директора предприятия по умышленному уклонению от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый – предприниматель, занимающийся экспортом сельхозпродукции. Он не включил в налоговую отчётность за 2023 год часть полученной прибыли от реализации на экспорт соевых бобов более чем на 61 млн гривен. Более 5 тысяч тонн продукции экспортировалось морским путём в страны Азии.

Такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины 11 млн гривен налога на прибыль.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей обеспечено возмещение нанесённого государству ущерба в полном объёме.

Одесса News информировала, что один из руководителей предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном, умышленно уклонялся от уплаты налога на прибыль, не включил в налоговую отчётность за 2023 год часть полученной прибыли от экспорта сельхозпродукции, что привело к непоступлению в бюджет Украины более 20 млн. гривен.

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