Одесский лесничий, под носом которого вели незаконный промысел, ответит перед законом

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении одному из лесничих ГП «Одесское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, что привело к незаконной добычу полезных ископаемых государственного значения на землях лесного хозяйства с целевым назначением — ведение лесного хозяйства и связанных с ним услуг.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, следствием установлено, что в 2019 году предприниматель, без правовых оснований на пользование земельным участком, принадлежащем ООО «Одесское лесное хозяйство», незаконно осуществлял добычу известняка-ракушечника с помощью камнерезных машин.

В свою очередь, лесничий, зная, что на вверенном ему земельном участке местными жителями организован незаконный промысел, не обеспечил охрану и защиту лесных ресурсов и допустил добычу известняка-ракушечника.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении предпринимателя, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на землях лесного хозяйства в Раздельнянском районе уже направлен в суд.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года сообщено о подозрении в служебной халатности одному из лесничих ГП «Одесское лесное хозяйство», который «не заметил» незаконную вырубку на вверенном ему участке леса почти на 1,5 миллиона гривен — 324 деревьев (более 140 кубических метров леса).

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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