Эксглаве Килийской райгосадминистрации сообщено о подозрении в злоупотреблении

Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Одесской облпрокуратуры сообщено о подозрении бывшему председателю Килийской районной государственной администрации по факту злоупотребления властью, что повлекло нанесению ущерба государственным интересам.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, экс-чиновник передал 6 земельных участков общей площадью почти 0,6 га в частную собственность для индивидуального дачного строительства из земель, которые находятся в постоянном пользовании ГП «Измаильское лесное хозяйство» на побережье Чёрного моря.

Выяснилось, что проекты землеустройства на земельные участки не разрабатывались, а распоряжение о передаче земель подписано «задним» числом до присвоения кадастровых номеров таким участкам.

«При этом один из земельных участков подозреваемый передал своей матери. В результате таких противоправных действий эксголовы государству нанесён ущерб более чем на 3 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 июня по ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Данный факт является лишь одним из эпизодов преступной деятельности местных властей по масштабному хищению земель лесохозяйственного назначения, которые одновременно являются территорией Дунайского биосферного заповедника.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовным производствам по фактам незаконного распоряжения органами исполнительной власти и местного самоуправления землями лесхоза.

Прокуратура также информирует, что Одесская областная и Измаильская окружная прокуратуры уже передали на рассмотрение Килийского районного суда 28 исков по аналогичным фактам незаконного отчуждения земель лесохозяйственного назначения.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата Одесского облсовета Дмитрия Чапиру при получении крупной взятки.

Видео: Одесская обблпрокуратура

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