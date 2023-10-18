Южноукраинскому педуниверситету вернули территорию, использовавшуюся под парковку

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым признан недействительным договор аренды прилегающей территории одного из учебных корпусов Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского площадью около 692 м кв, и обязал предпринимательницу, устроившую на ней платную парковку, вернуть территорию образовательному учреждению.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Прокуратурой установлено, что в 2021 году между Региональным отделением Фонда госимущества Украины по Одесской и Николаевской областях и предпринимательницей был заключён договор аренды территории университета.

Полученную по договору территорию предпринимательница использовала для платной парковки автотранспорта, хотя она должна была предоставляться в аренду с целью предоставления услуг, связанных с обеспечением или обслуживанием деятельности такого учреждения, не ухудшая социально-бытовые условия студентов и работников университета.

В настоящее время прокуратурой принимаются меры по обеспечению выполнения решения суда.

Одесса News информировала, что прокуратура обеспечила возвращение территориальной общине Одессы земель санатория им. Горького стоимостью 48 млн грн.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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