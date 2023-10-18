Одесский суд вынес посмертный приговор коллаборанту Стремоусову

18 октября Малиновский районный суд Одессы приговорил погибшего заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Отмечается, что суд в составе коллегии под председательством судьи Сергея Черевко 18 октября вынес приговор погибшему коллаборанту Стремоусову. Его признали виновным в государственной измене и коллаборационной деятельности по статьям по ч. 1 ст. 111, ч.2 ст.111 и ч.5 ст.111-1 УК Украины и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

«Сторона защиты считает приговор слишком суровым даже для покойника… То есть при отсутствии каких-либо отягчающих обстоятельств к Стремоусову вынесен приговор в высшей степени наказания. Сторона защиты намерена использовать все средства национальной защиты, а также обратиться в апелляционный суд с обжалованием этого приговора», – заявила адвокат Стремоусова Татьяна Бабкова.

Как сообщала Одесса News, Стремоусов активно поддерживал российскую оккупацию Херсона. Он был одним из тех, кто способствовал захвату Херсонской области Россией. 9 ноября 2022 г. российские пропагандисты сообщили, что он погиб в ДТП возле Геническа.

В феврале 2023 года дела двух известных херсонских коллаборантов Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова передали по решению Верховного суда Украины на рассмотрение из Николаева в Одессу.

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