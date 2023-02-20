Дела коллаборантов Сальдо и Стремоусова передали на рассмотрение в Одессу

Дела двух известных херсонских коллаборантов Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова передали на рассмотрение из Николаева в Одессу.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда г. Николаева в Facebook.

«Верховный Суд констатировал обоснованность позиции коллегии судей Центрального райсуда г. Николаева по территориальной подсудности дел жителей Херсона, обвиняемых, в частности, в государственной измене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в производстве этого суда находился обвинительный акт в отношении Владимира С., согласно материалам производства, в период оккупации города возглавлявшего т.н. военно-гражданскую администрацию Херсонской области. Он обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.111, ч.5 ст.111-1, ч.1 ст.436-2 УК Украины».

Для решения вопроса территориальной подсудности обвинительный акт был направлен в Николаевский апелляционный суд, постановлением которого дело было направлено в Кассационный уголовный суд Верховного Суда. Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда приняла решение удовлетворить представление и направить обвинительный акт для рассмотрения в Малиновский районный суд г. Одессы.

Аналогичное определение Кассационным уголовным судом постановлено в отношении другого обвинительного акта, направленного в Центральный районный суд г. Николаева. Он касается жителя г. Херсона Кирилла С., обвиняемого по ч.1 ст.111, ч.2 ст.111, ч.5 ст.111-1 УК Украины.

Этот обвинительный акт также направлен из Центрального райсуда г. Николаева в Малиновский райсуд г. Одессы для его рассмотрения.

Кирилл Стремоусов – известный коллаборант, активно поддерживавший российскую оккупацию в Херсоне. 9 ноября российские пропагандисты сообщили, что он погиб в ДТП возле Геническа.

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