Оккупанты установили свою администрацию в заповеднике «Аскания-Нова» на Херсонщине

Российские оккупанты установили свою администрацию в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области.

Об этом 24 марта в Facebook сообщила пресс-служба заповедника.

По имеющейся информации, 20 марта в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава оккупационной «администрации Херсонской области» Владимир Сальдо и «неизвестное лицо в роли директора» по фамилии Мещеряков.

В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под угрозой.

Персонал заповедника пока продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.

«До этого, несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем, учреждение функционировало в украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объёмы работ», – говорится в сообщении.

За счёт благотворительных поступлений с подконтрольной территории Украины, стран ЕС и США были покрыты все неотложные потребности и текущие расходы по кормам, горюче-смазочным материалам, ветпрепаратам, стройматериалам и прочему, что необходимо было для жизнеобеспечения и обслуживания зоопарка и дендропарка.

«Мы сделали всё зависящее от нас и продержались с достоинством! Далее поддержку работы заповедника за счёт благотворительных поступлений не можем осуществлять до освобождения левобережной части Херсонской области от российской оккупации», – подчеркнули в пресс-службе.

В заповеднике также призвали материально помочь работникам, которые отказались сотрудничать с российскими захватчиками.

«Эта помощь будет не менее важна, ведь последующее восстановление заповедника после освобождения будет зависеть именно от этих людей. Верим в изменения и готовимся к возвращению «Аскании-Нова» под контроль Украины!» – сказано в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остаётся под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жильё украинцев российских военных.

В июле прошлого года стало известно, что оккупанты захватили Институт животноводства «Аскания-Нова».

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