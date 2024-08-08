Оружие победы: новая модификация реактивного пехотного огнемёта РПО-16

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ новый пехотный реактивный огнемёт – гораздо мощнее действующего сегодня РПО-16.

Прицельная дальность нового огнемёта без дополнительной оптики составляет до 500 метров. Огнемёт оснащён диоптрическим прицелом и планкой для крепления дополнительной оптики.

Весит огнемёт в полном снаряжении 11 кг, диаметр контейнера — 101 мм (калибр — 93 мм), а его длина — 924 мм.

Пусковой механизм модифицированного огнемёта — электрический с предохранителем.

Попав в цель, заряд боевой части подрывается и распыляется, создавая облако аэрозоля, который за 0,2 сек взрывается, формируя огненную тучу.

Весит боевая часть 4 кг. Объём полного поражения живой силы в помещении составляет 120 куб. метров. Если предыдущая модель поражала живую силу на открытой местности в радиусе до 4,5 м, то его новая модель — более 50 метров.

Отмечается, что новая модель особенно эффективна во время штурмовых действий в городской среде: если враг укрылся в кирпичном доме, при попадании боеголовки шансов выжить у него нет.

Одесса News информировала о подписании в 2024 году Украиной на государственном уровне контрактов на массовое производство дистанционно управляемого боевого модуля «ШаБля».

Инфографика: Укринформ

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