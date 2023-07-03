Три дня пешком с собакой шёл в Одессу житель Херсонщины: их не пускали в автобус

Житель Херсонской области, пострадавший из-за войны и подрыва россиянами Каховской ГЭС, пешком дошёл до Одессы вместе с собакой, которую не впустили без намордника в эвакуационный автобус.

Об этом рассказала в Facebook руководитель общественной организации «Закон природы» Яна Титаренко.

По её словам, волонтёры, которые помогают переселенцам, обратились к ней и попросили корм и намордник для собаки – немецкой овчарки из Херсона. Яна передала всё необходимое.

Позже волонтёр узнала, что в Одессу хозяин с собакой шёл пешком — в эвакуационные автобусы их не пускали из-за отсутствия у собаки намордника.



«Вы наверняка хотите спросить, почему он не купил намордник, или не попросил, или ещё что-то. Да, он не купил и не попросил, потому что просто не имел на это моральных сил. Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, прилетевшей в дом, но из дома он не уехал даже из-за разрушений, он уехал только тогда, когда поднялась вода и россияне окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив. Не сев в автобус, он просто пошёл… Он шёл три дня, имея всего 300 грн на корм для собаки и воду», – написала Яна.



По данным Титаренко, волонтёры уже нашли мужчине квартиру, начали восстанавливать документы и закрыли базовые потребности его и собаки.

Как сообщала Одесса News, 6 июня войска РФ ночью подорвали Каховскую ГЭС. В «Укргидроэнерго» заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошёл неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов.



В Херсонской области была объявлена эвакуация. На подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Ещё 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы последствий аварии. Точных данных о числе погибших на оккупированных территориях нет. Сами оккупанты признали гибель 46 человек.

Фото: Яна Титаренко/Facebook

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