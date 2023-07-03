У Ризі відкрився шашковий чемпіонат, в якому бере участь одеситка Вікторія Мотрічко

2 липня у головному місті Латвії – Ризі – відкрився чемпіонат етапу Кубка світу з шашок Riga OPEN 2023, в якому бере участь одеська спортсменка Вікторія Мотрічко.

Як повідомила кореспонденту Одесса News сама Вікторія, Кубок світу з міжнародних шашок проводиться з 2011 року і є системою турнірів міжнародного рівня – етапів Кубка світу. На кожному етапі учасники набирають очки, що йдуть до загального рахунку. На підставі цих результатів найкращі гравці отримують право на участь в елітних турнірах.

«Наразі поки що дві нічиї після двох турів змагань. Завтра на мене чекає нелегка битва зі срібною медалісткою останнього чемпіонату Європи. Це Марта Банковска з Польщі», — повідомила одеська королева шашок нашому кореспонденту.

Крім Вікторії, участь у турнірі беруть ще п’ять шашисток з України, а всього 19 учасниць з Польщі, Естонії, України, Латвії та Литви.

Змагання триватимуть до 8 липня.

За словами Вікторії та згідно з оновленим станом на 1 липня рейтингу найкращих шашисток світу, Вікторія Мотрічко посідає перше місце.

Як повідомляла Одесса News, у червні 2023 року в італійському місті Фоллоніка завершився командний чемпіонат Європи з шашок-100 у всіх трьох видах програми (класика,бліц та рапід), в якому брала участь та здобула першість одеситка Вікторія Мотрічко.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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