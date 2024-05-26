«Черноморец» завершил футбольный сезон на 12-м месте

25 мая футболисты одесского ФК «Черноморец» провели последний в этом футбольном сезоне Украинской Премьер-лиги матч с командой «Днепр-1» и проиграли со счётом 0:2.

О перипетиях матча сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

На стадионе «Черноморец» было жарко и в прямом, и переносном смыслах слова. При солнечной, 23-градусной погоде уже на-й минуте возник первый голевой момент. Гости разыграли комбинацию у ворот «моряков», едва не забив гол — «Черноморец» спас Ермаков, вовремя оказавшийся на линии ворот.

«Мог изменить счёт «выстрел» Авагимяна с 17 метров на 14-й минуте, но «снаряд» просвистел над перекладиной», — говорится в комментарии к матчу.

Казалось, первый тайм завершится нулевой ничьёй, однако другого мнения были днепряне, забив мяч в ворота Варакуты, а второй — в следующем тайме.

Попытки Бадибанги, Ермакова, Васильева, Бойчука спасти ситуацию, успеха не имели.

Таким образом, в чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) завершились поединки заключительного, 30-го тура национального первенства.

Чемпион и призёры УПЛ определились досрочно: 1 — «Шахтёр», 2 — «Динамо», 3 — «Кривбасс». Премьер-лигу покидают «Минай» и «Металлист 1925», у «Вереса» и «Оболони» впереди переходные матчи с двумя клубами Первой лиги – за право выступать в высшем дивизионе.

Одесса News информировала, что футболисты одесского «Черноморца» Максим Брагару и Владимир Салюк вошли в список игроков, приглашённых для участия с 30 мая по 17 июня в учебно-тренировочном сборе олимпийской сборной Украины (тренер – Руслан Ротань) и в составе украинской сборной примут участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello (Франция). На первом этапе украинцы встретятся с Индонезией (4 июня).

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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