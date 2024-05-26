Командующий ВМС ВСУ посетил раненых морпехов

Командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа посетил находящихся на лечении после полученных в боях ранений морских пехотинцев и вручил им государственные награды, ведомственные награды и ценные подарки.

Об этом ВМС ВСУ сообщают в Facebook.

Отмечается, что Командующий выразил раненым воинам уважение и признательность за проявленный героизм и самопожертвование.

«Сдерживая вражеское нашествие, вы пожертвовали собственной кровью, собственным здоровьем ради воли и независимости всего украинского народа. Трудно переоценить ваш вклад в дело защиты нашей Родины», — подчеркнул Неижпапа.

Он расспросил раненых морпехов о ходе лечения, условиях пребывания и потребностях воинов, пожелал морпехам скорейшего выздоровления и скорее вернуться к нормальной, полноценной жизни.

«Ваш опыт, ваш профессионализм непременно пригодится на пути к нашей Победе», — добавил Командующий.

Также он поблагодарил врачей и медперсонал, которые помогают воинам вернуть утраченное здоровье.

Одесса News информировала, что Алексей Неижпапа в своём приветствии по случаю Дня морской пехоты 23 мая 2024 года назвал морпехов «воинами трёх стихий, которые с честью носят штормовые береты и остаются «верными навсегда» украинскому народу».

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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