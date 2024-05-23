Зеленский и Неижпапа поздравили морпехов с праздником

Морские пехотинцы Украины 23 мая отмечают свой праздник.

Президент Украины Владимир Зеленский в Теlegram поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником и поблагодарил за выполнение сложных задач.

«В этой войне – и с 2014 года, и после 24 февраля – наши морпехи демонстрируют настоящий героизм и стойкость. Это сильные и одни из наиболее результативных воинов, которые проявляют настоящий украинский характер и часто принципиально меняют ситуацию в поле боя в пользу Украины», — отметил Зеленский.

Он поблагодарил все подразделения морской пехоты, которые сражаются ради нашего государства и делают всё, чтобы приблизить украинскую победу.

Морских пехотинцев поздравил с праздником и Командующий Военно-Морскими Силами ВСУ , вице-адмирал Алексей Неижпапа.

В своём приветствии Командующий назвал морпехов «воинами трёх стихий, которые с честью носят штормовые береты и остаются «верными навсегда» украинскому народу.

Для справки. День морской пехоты отмечается с 2014 года, и до 2017 года отмечался 16 ноября. нынешняя дата празднования – 23 мая — установлена Указом Президента Украины в 2018 году.

Фото: Иван Антипенко

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