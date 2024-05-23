Дети погибших воинов Одессы отправились на отдых в США

В рамках проекта «Children of viktori» 18 детей погибших защитников и защитниц Украины отправились в Соединённые Штаты Америки.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, для семей поездка полностью бесплатна.

«Юные одесситы будут путешествовать три недели. За это время у них будет возможность отдохнуть, познакомиться с новыми друзьями и повысить уровень владения английским языком.

Отмечается, что организатором поездки выступил Благотворительный фонд «Добрый Самарянин» вместе с командой проекта Uniting for Ukrainian Kids (u4ukids) и партнёрами миссии IMOCE при содействии Управления по вопросам социальной поддержки ветеранов Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Владимир Зеленский наградил президентской наградой «Золотое сердце» Дениса Сердиченко – волонтёра, президента благотворительного фонда «Международная помощь «Добрый самарянин».

Фото: «Одесса»

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