Американская певица Кэти Перри открыто послала Путина

Американская певица Кэти Перри во время пяти своих концертов в Лас-Вегасе (США) призвала поддержать Украину.

Видео 26 марта на своем аккаунте в tiktok разместил пользователь iamjusttiktokuser.

Певица открыто послала президента страны-агрессора России Владимира Путина.

«Путин, пошел на х…й!» – выкрикивала Перри со сцены.

Как сообщала Одесса News, в США во время церемонии вручения кинопремии «Оскар-2022» провели минуту молчания в знак солидарности с Украиной.

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