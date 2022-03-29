Американская певица Кэти Перри открыто послала Путина

Американская певица Кэти Перри во время пяти своих концертов в Лас-Вегасе (США) призвала поддержать Украину.
Видео 26 марта на своем аккаунте в tiktok разместил пользователь iamjusttiktokuser.
Певица открыто послала президента страны-агрессора России Владимира Путина.
«Путин, пошел на х…й!» – выкрикивала Перри со сцены.
Как сообщала Одесса News, в США во время церемонии вручения кинопремии «Оскар-2022» провели минуту молчания в знак солидарности с Украиной.
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