Мэр Клайпеды: Часть набережной назовём «Променадом Одессы»

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообщался с мэром города-партнёра Клайпеда (Литва) г-ном Витаутаском Грубляускасом, который сказал, что в его городе часть набережной назовут в честь Одессы.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, Геннадий Труханов поблагодарил мэра и жителей Клайпеды за помощь и поддержку.

«Это вдохновляет нас и даёт силы для дальнейшей борьбы. Мы находимся на своей земле и будем защищать её», — сказал Геннадий Труханов.

Как отметил г-н Грубляускас, Клайпеда готова оказать всю необходимую помощь одесситам. А в знак дружбы с нашим городом часть набережной Клайпеды будет названа в честь Одессы — Променад Одессы.

«Мы очень вас любим. Мы очень в вас верим. Мы желаем вам твёрдости и оптимизма, которым нам надо у вас учиться. Вы должны знать: мы с вами всегда», — обратился к одесситам мэр Клайпеды.

Также г-н Грубляускас сообщил, что Клайпеда готовит к отправке в Одессу гуманитарный конвой, в том числе и медицинский спецтранспорт.

Как информировала Одесса News, в марте 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов обсудил с мэром города-побратима Ванкувер (Канада) Кеннеди Стюартом текущую ситуацию в Одессе.

Видео: «Одесса»

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