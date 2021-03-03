Глава Международного Красного Креста встретилась с мэром Одессы: чем огорчила

Международный Комитет Красного Креста в Украине переводит работу офиса в Южном регионе в дистанционный формат.

Об этом сообщила мэру Одессы Геннадию Труханову глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине г-жа Флоранс Жиллетт, информирует официальный сайт города.

Было отмечено, что одесский офис миссии был открыт в 2014 году после трагических событий 2 мая, а также в связи с огромным количеством переселенцев, приехавших в Одессу с Востока Украины. Однако на сегодняшний день потребность в содержании помещений Международного офиса в Одессе сводится к минимуму, поэтому было принято решение, что дальнейшая деятельность будет осуществляться посредством телефонной связи и интернет-ресурсов.

Продолжит возглавлять офис глава Международного Комитета Красного Креста в южных областях Украины (Одесса, Николаев, Херсон) Анастасия Марчук, которая также присутствовала сегодня на встрече.

Кроме того, в Одессе продолжает работу офис Национального Общества Красного Креста.

«Организация продолжит оказывать всестороннюю помощь. Наша прямая задача — наращивать возможности, чтобы ответы на вызовы были более эффективными», — подчеркнула глава Международного Комитета Красного Креста в Украине.

Геннадий Труханов отметил тесное взаимодействие городских структур одесской мэрии с международным и национальным офисами Красного Креста.

«Это организация, проверенная временем. К сожалению, поводом для наших встреч и сотрудничества не всегда являются благоприятные моменты. Но именно в эти моменты люди нуждаются в помощи и заботе», — подчеркнул мэр.

Госпожа Жиллетт отметила, что возглавляет миссию в Украине с 2019 года, но в Одессе находится впервые и впечатлена красотой и динамичностью города.

Кстати. Международный Комитет Красного Креста – самая крупная гуманитарная организация в мире, которая приходит на помощь городам и странам, пострадавшим в результате конфликтов и вооружённого насилия, работая при этом до стабилизации ситуации.

Как сообщала Одесса News, ещё в июле 2020 года глава Международного Комитета Красного Креста в южных областях Украины Анастасия Марчук на встрече с мэром Одессы сказала, что «на сегодняшний день ситуация в Одессе практически не нуждается в помощи этой международной организации, поэтому их работа, в основном, сосредоточена на востоке Украины».

Фото и видео: «Одесса»

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