В Одессе глава ВМС ВСУ Неижпапа получил инструкции американского посольства

Делегация посольства США в Украине во главе с Военно-Морским Атташе капитаном II ранга Питером Мэллори встретилась с представителями командования ВМС ВСУ. обсудили с дальнейшее тесное сотрудничество ВМС США и ВМС ВС Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.

«В ходе встречи (в Одессе — ред.) командующий национальными ВМС обсудил с атташе Морской Пехоты при посольстве США в Украине подполковником Дэном Ширлингом вопросы дальнейшего сотрудничества по развитию морской пехоты Украины. Спланировано обсуждение ряда вопросов помощи в развитии инфраструктуры и подготовки личного состава ВМС ВС Украины. Предусмотрена встреча с представителями соответствующих структур флота по отдельным направлениям деятельности ВМС, в том числе морской авиации и морской пехоты. Также будет проведено посещение объектов и подразделений национальных ВМС», — говорится в сообщении.

Командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа во время встречи отметил, что взаимодействие и партнёрство между ВМС двух стран являются стратегическими и постепенно наращиваются.

«С каждым годом мы увеличиваем количество совместных мероприятий. Мы благодарны за увеличение материально-технической помощи и чувствуем поддержку со стороны 6-го флота ВМС США, который постоянно находится в Чёрном море и поддерживает безопасность и стабильность в Черноморском регионе», — цитирует командующего пресс-служба.

Как сообщала Одесса News, 31 января в акватории Чёрного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблём обеспечения провели совместные тренировки в море.

Фото: Facebook

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