МВФ одобрил новый транш для Украины в размере $900 млн, Зеленский сказал «спасибо»

Исполнительный совет МВФ в понедельник принял решение о выделении следующего транша Украине в рамках Договорённости о расширенном финансировании (EFF).

Об этом сообщил Укринформ.

«Совет МВФ сегодня завершил консультации по статье 4 за период 2023 года и завершил второй пересмотр расширенного соглашения в рамках программы EFF для Украины, что позволяет правительству получить эквивалент около 900 миллионов долларов США, которые будут направлены на бюджетную поддержку», – отмечается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сегодня в США, встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

Как сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины, Глава государства выразил благодарность за весомую поддержку со стороны МВФ, предоставляемую Украине с первых дней полномасштабной вооружённой агрессии России.

«Эта большая поддержка очень важна для Украины и для украинского народа. Во время войны защищённая финансовая система критически важна», – отметил он.

Со своей стороны, Кристалина Георгиева подчеркнула, что Фонд гордится тем, чего достигла Украина в этих сложных обстоятельствах.

«У Украины есть отличные показатели. Мы прогнозируем рост ВВП Украины в текущем году до 4,5%. В третьем квартале текущего года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что попросту невероятно. Инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, не находящихся в состоянии войны», – сказала директор-распорядитель МВФ.

По словам Президента, дополнительное положительное влияние на экономику оказало разблокирование Украиной гражданского судоходства в Чёрном море и функционирование «зернового коридора».

В ходе встречи была отмечена реализация фондом программы долгосрочного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд дол. США. Владимир Зеленский обсудил с Кристаллиной Георгиевой состояние реализации программы долгосрочного финансирования, в частности, выполнение Украиной определённых МВФ структурных маяков.

Стороны подробно остановились на обсуждении возможных путей внешнего финансирования Украины в 2024 году и дальнейших совместных шагах по мобилизации финансовой поддержки нашей страны международными партнёрами.

Одесса News информировала, что по заявлению Министра финансов США Джанет Йеллен, предоставление финансовой и военной помощи Украине отвечает национальным интересам Соединённых Штатов.

Перед поездкой в США 10 декабря Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Аргентину, где встретился встретился с президентами трёх латиноамериканских стран — Парагвая, Уругвая и Эквадора, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, принял участие в инаугурации новоизбранного Президента Аргентины. Накануне Зеленский встретился с Премьер-министром Республики Кабо-Верде.

Фото: ОПУ

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