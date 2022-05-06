В Одессе открылась выставка украинской военной фотографии «Плечом к плечу».

Об этом событии сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что выставка представляет фотографии из разных уголков Украины: Житомира, Ивано-Франковска, Киева и области, Луцка, Львова, Одессы, Ужгорода, Харькова, Чернигова, пунктов пропуска на украинской границе с ЕС.

Экспозиция работает на 5 локациях: ограде Государственного архива Одесской области (ул. Жуковского, 18), Одесского завода шампанских вин (Центр современной культуры и искусства «Шампанка», Французский бульвар, 36), альтанке в Городском саду, площадке напротив Карантинной аркады в парке им. Т. Шевченко и Строгановском мосту (ул. Греческая).

Организаторы проекта — Центр современной культуры и искусства «Шампанка», ГО Институт развития Одессы в партнёрстве с Odesa Photo Days Festival при поддержке меценатского сообщества «Амбассадор культуры» и банка «Восток».

«Свидетельствовать войну болезненно и изнурительно. Каждый день мы просматриваем десятки фотографий, на которых видим родные города разрушенными, а своих сограждан — лишёнными домов, ранеными, замученными. Такова реальность, которую никто из нас не выбирал и в которой мы все вынужденно оказались. Не скрывать взгляд кажется всё более трудным испытанием. В этот момент особенно важна роль военных фотографов. Подвергая свою жизнь опасности, они отправляются ближе к линии столкновения, эвакуационных маршрутов и мест совершения военных преступлений, чтобы документировать правду и доносить её до мира», — рассказали организаторы.

Как сообщала Одесса News, 6 мая во Всемирном клубе одесситов открылась Международная выставка карикатур .

Фото: «Одесса»

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