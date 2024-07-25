Главком Сырский: У Украины есть план деоккупации Крыма

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что освобождение временно оккупированного Россией Крыма является реалистичным, добавив, что у Украины есть план деоккупации полуострова.

Об этом Главнокомандующий сказал в интервью The Guardian, пишет Укринформ.

«Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна», — ответил Сырский на вопрос, возможно ли для Украины освобождение временно оккупированного Крыма.

По его утверждению, Украина сделает всё возможное для достижения международно-признанных границ в 1991 году.

Из-за превосходства России в авиации и противовоздушной обороне Украина всё чаще использует беспилотники, рассказал Сырский. По его словам, украинская армия воюет «не количеством, а качеством», тогда как беспилотники играют «такую ​​же важную роль, как и артиллерия».

Он акцентировал внимание на успешном использовании ВСУ дронов-камикадзе дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям вглубь России. Украинские БПЛА атаковали «около 200 объектов критической инфраструктуры» в РФ, связанных с «военной логистикой» – заводы, топливные склады и склады боеприпасов.

В то же время, по словам Сырского, морские дроны утопили около трети российского Черноморского военно-морского флота.

«Это действительно стало для них ловушкой, а для некоторых (кораблей, – ред.) – могилой», – заметил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что Кремль был вынужден полностью вывести свои войска из порта Севастополя в Крыму после ряда украинских ударов, которые уничтожили российские радарные и ракетные установки.

Однако Сырский не раскрыл информацию о том, когда Украина планирует уничтожить Керченский мост, соединяющий полуостров с Россией.

Во время интервью Главнокомандующий также подчеркнул, что западные истребители F-16 усилят украинскую противовоздушную оборону, позволив Киеву более эффективно сбивать российские ракеты и точнее поражать наземные цели врага. Но он отметил, что у этих бомбардировщиков есть определённые ограничения: они должны оставаться на расстоянии 40 км или больше от линии фронта, поскольку Москва может их сбить.

На вопрос о сроках победы в войне Сырский сказал, что нужно быть очень смелым, чтобы ответить на него.

«Мы делаем всё, чтобы это произошло. Более важной задачи для нас просто не существует. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на страдающих оккупированных территориях», — отметил Главнокомандующий.

Одесса News информировала, что по словам Президента Украины Владимира Зеленского, украинской армии крайне необходима возможность наносить симметричные ответы по врагу внутри РФ.

Фото: Alessio Mamo/The Guardian

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