Премьер Италии поговорил с Путиным: тот не хочет прекращать войну в Украине

Президент РФ Владимир Путин пока не намерен прекращать боевые действия в Украине, которые начались 24 февраля после вторжения России в Украину.

Об этом на пресс-конференции по итогам телефонного разговора с Путиным заявил премьер-министр Италии Марио Драги сообщил Sky Italia, пишет издание Гордон.

По словам Драги, он спросил Путина, когда ожидается прекращение огня в Украине, хотя бы временное, на что глава Кремля ответил, что «условия ещё не созрели».

Кроме того, Путин сообщил Драги, что время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «ещё не наступило», якобы «участникам переговоров нужно продолжить переговоры».

По мнению Путина, в переговорах по прекращению войны между РФ и Украиной есть небольшие шаги вперёд и «фактически позиции двух сторон по разным вопросам несколько сблизились», рассказал премьер Италии.

Драги подчеркнул, что «очень осторожно» относится к словам российского президента, поскольку «всё ещё много скептицизма» и «нужно говорить о фактах».

Мира «можно достичь, если Украина будет защищаться», «только оборона Украины замедлила вторжение и, возможно, приведёт к мирному процессу», резюмировал глава правительства Италии.

Как сообщала Одесса News, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе очередного, шестого по счёту, телефонного разговора с Путиным тщетно призвал как можно скорее добиться прекращения огня в Украине.

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