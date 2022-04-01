Одесская участница МастерШеф вносит свою лепту в защиту Украины

Одесситка Лидия Корниенко, участница телевизионного шоу МастерШеф, вместе со своими коллегами вносит посильный вклад в дело по защите Украины от российского вторжения.

Об этом сообщает компания OMI Food, в которой работает Лидия Корниенко, на своей странице в Facebook.

«Без выходного дня с 24 февраля работает команда нашего OMI Food. Работает в сокращённом составе по понятным причинам. Девушки сами себе шеф-повара, помощницы, работницы горячего и холодного отделов, посудомойки и т.д. Говорят, что чувствуют себя защищёнными, ведь рядом находятся мужественные бойцы», — сообщает компания.

Отмечается, что закупку некоторых продуктов финансирует руководство компании OMI GROUP. Также очень помогают с продовольствием волонтёрские центры и отдельные волонтёры, — добавляет Лидия Корниенко.

«Сейчас никто не нуждается в изысканности в подаче или гастрономических экспериментах. Мужчинам хочется простой, понятной, сытной еды. Желательно с местом! И мы с поваром Надеждой Дудченко делаем всё от нас зависящее», — рассказывает Лидия.

Защитники благодарят не только на словах. Помогают, когда нужно разгрузить муку, хлеб, растительное масло, овощи и другие продукты; организуют трансфер на рабочее место и домой для своих «кормилиц» (именно так шутливо называют военные поваров компании).

Фото: OMI-GROUP/Facebook

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