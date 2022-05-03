Военный моряк из Измаила сбил российский самолёт: как это было

Военный моряк Дмитрий сбил ракетой ПЗРК «Игла» вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34 во время ракетных обстрелов территории Одесской области.

Об эпизоде ​​уничтожения отважным моряком вражеского истребителя стоимостью $40 миллионов, сообщает АрмияInform.

«Тогда все чувства у меня отключились, голова была холодной, а руки делали всё сами. Наверное, благодаря постоянным учениям, а также инстинкту: или они нас, или мы их», – описывает матрос одного из катеров ВМС своё состояние во время мгновенного поединка с врагом.

Как отмечается, наведение и точный пуск ракеты «Игла» в цель матрос Дмитрий совершил с борта военного судна с помощью боевого побратима.

«При выполнении заданий в море нам нужно было вернуться в один из пунктов базирования. Мы стали в порту, начали загружаться, и как только закончили, увидели, что из-под туч появились два российских истребителя-бомбардировщика СУ-34. Вылетели очень быстро: их не было слышно, да и не видно из-за облачности. Выпустив несколько ракет по городу, самолёты залетели обратно за облака. Этот момент я наблюдал на сигнальном мостике и понял, что одного раза им не хватит – захотят вернуться, чтобы нанести повторный удар…», – рассказал Дмитрий.

А когда воздушные убийцы вернулись, их уже ждал оператор ПЗРК «Игла» и боевой побратим: сразу запустил ракету по одному из исчезающих в облаках самолётов. После громкого «хлопка» одним самолётом в российской захватнической армии стало меньше.

Дмитрий родился и вырос в Измаиле Одесской области. После окончания 9-го класса учился в Измаильском военно-морском лицее с усиленной военно-физической подготовкой, затем поступил в университет. Но на втором курсе понял, что не видит себя в гражданской жизни, подписал контракт и стал частью экипажа одного из судов Военно-морских сил ВС Украины.

Во время профессиональной подготовки в учебном центре юноша избрал смежную специальность – оператор ПЗРК. Учился на интерактивном тренажёре и показал на практике отличный результат: ракетой из старого советского ПЗРК уничтожил один из самых современных самолётов РФ стоимостью 40 млн долл.

По мнению Дмитрия, лётчики-рашисты не ожидали удара «Иглы», а экипаж судна ВМС был очень рад: все понимали, что пара бомбардировщиков могла их затопить. «Хотя вообще-то… их «новейшие» самолёты падают, как и все остальные – кучей металлолома», — подытожил военный моряк одну из встреч экипажа судна с врагом.

По словам Дмитрия, он не единственный военный в семье: офицером военного флота был прадед, а брат служит в батальоне Национальной гвардии, воюющей в Мариуполе.

Как сообщала Одесса News, украинские военные возле острова Змеиный 2 мая уничтожили два вражеских катера.

Фото: АрмияInform

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