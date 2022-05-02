ВСУ возле острова Змеиный уничтожили два вражеских катера

Украинские военные возле острова Змеиный 2 мая уничтожили два вражеских катера.

Об этом в Теlegram сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Сегодня на рассвете возле острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор. Работает Байрактар»,- написал Залужный.

В воскресенье, 1 мая, над Одесским районом был уничтожен вражеский беспилотник «Орлан-10».

Как сообщала Одесса News, Вооружённые силы Украины за 61 день войны с 24 февраля по 25 апреля ликвидировали 8 вражеских кораблей/катеров.

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