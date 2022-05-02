Что планировалось в Приднестровье на 2 мая

Оперативным путём 30 апреля в украинские спецслужбы попал заранее отпечатанный тираж приднестровской газеты, который должен был увидеть свет 2 мая. В нём говорится о терактах в Приднестровье и ​​официальном обращении жителей региона к Путину с просьбой о помощи.

Об этом сообщают оперативное командование «Юг» и молдавское издание NewsMaker.

«Оперативным путём получена информация о диверсионной заготовке – тираж газеты «Приднестровье» от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооружённых Сил. Объявлением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы», – сообщило ОК «Юг».

На доступной в СМИ фотографии страницы «экстренного выпуска» можно прочесть обращение местных жителей к Путину с просьбой «задействовать армию России» в Приднестровье и сообщение о «кровавых терактах, которые обрушились на приднестровцев в эти майские праздники».

Главный редактор издания «Приднестровье» Александр Карасёв опроверг подлинность этой страницы, заявив, что это фейк и подобный спецвыпуск издание не готовило.

«Сегодня вышел субботний выпуск, следующий номер выйдет 5 мая. Никакого дополнительного спецвыпуска не было», – сказал Карасёв.

Как сообщала Одесса News, 26 апреля в Приднестровском регионе сообщили о взрывах на радиотелецентре возле посёлка Маяк. Накануне в здании министерства государственной безопасности самопровозглашенного Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, жертв нет.

Российские спецслужбы от имени СБУ распространили сообщения о готовящемся ракетном и артиллерийском ударах по территориям Приднестровского региона Молдовы. Подразделения оперативной группы российских войск на территории Приднестровья были приведены в полную боевую готовность.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев решительно осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины и призвали к немедленной деэскалации напряжённости.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что взрывы в Тирасполе – это спланированная провокация российских спецслужб.

Президент Молдовы признала, что Вооружённые силы её государства за 30 лет недостаточного инвестирования пришли в упадок.

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