В здание МГБ в Тирасполе стреляли из гранатомётов

В здании министерства государственной безопасности самопровозглашённого Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, жертв нет.
Об этом сообщает телеграм-канал «ТСВ Приднестровье».
По предварительным данным, выстрелы произведены из гранатомётов.
Канал приводит фотографии, на которых видны лежащие на земле тубы.
Жертв и погибших нет.
На месте работают пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.
Кто ответственен за взрывы — неизвестно.
Как сообщала Одесса News, 25 апреля под обстрел российскими ракетами попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине.
Фото: «ТСВ Приднестровье».
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