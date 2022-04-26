MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. В здание МГБ в Тирасполе стреляли из гранатомётов

В здание МГБ в Тирасполе стреляли из гранатомётов

630_360_1650906397-381-Cropped.jpg

В здании министерства государственной безопасности самопровозглашённого Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, жертв нет. 

Об этом сообщает телеграм-канал «ТСВ Приднестровье».

По предварительным данным, выстрелы произведены из гранатомётов.

Канал приводит фотографии, на которых видны лежащие на земле тубы.

Жертв и погибших нет.

На месте работают пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.

Кто ответственен за взрывы — неизвестно.

Как сообщала Одесса News, 25 апреля под обстрел российскими ракетами попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине.

Фото: «ТСВ Приднестровье».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod  — будьте в курсе важнейших событий.

Просмотров: 112

Смотрите также...

scroll to top