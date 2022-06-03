В Одессе во время задержания мужчина бросил в полицейских гранату, трое ранены

В Одессе во время задержания мужчина подорвал гранату.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области 3 июня.

По данным следствия, 27-летний харьковчанин и его 29-летняя сожительница из Луганской области, могут быть причастны к незаконным схемам с оружием. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

«Проведен комплекс оперативных мероприятий и задокументирован факт продаж фигурантами автомата Калашникова, магазина к нему, патронов калибра 5,45, гранат РГД-5 и Ф-12», – сообщили в полиции.

Подельников задержали после проведения очередной сделки с оружием на сумму 29 тыс. грн, – говорится в сообщении.

Отмечается, что увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Однако когда оперативники внутренней безопасности полиции его схватили, он достал из кармана гранату, которая сдетонировала. В результате взрыва трое оперативников получили осколочные ранения. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Угрозы их жизни нет.

Открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

«У злоумышленника при себе было незаполненное удостоверение с изображением герба Российской Федерации и ещё одна граната. В настоящее время оба фигуранта задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Им будет сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь правоохранителей», – добавили в пресс-службе.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года одесские полицейские сообщили о подозрении пяти мужчинам, чьи действия следователи квалифицировали как совершение кражи в условиях военного положения.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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