В Одессе полицейские объявили подозрение в кражах пяти мужчинам

Одесские полицейские сообщили о подозрении пяти мужчинам, чьи действия следователи квалифицировали как совершение кражи в условиях военного положения.

Об этом сообщает на официальном сайте Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что одного жителя Одессы, присвоившего себе электроскутер, полицейские разыскали через несколько минут после того, как он похитил оставленное на улице транспортное средство.

Другого горожанина полицейские задержали сразу после того, как он проник в открытый салон автомобиля и вытащил оттуда комплектующие детали и мобильный телефон.

На счету ещё одного злоумышленника угон трёх велосипедов со стоянок торговых центров. Полицейские разыскали его и изъяли угнанный транспорт.

Ещё один одессит разбил замок холодильника уличного киоска и похитил несколько десятков бутылок с безалкогольными напитками. Однако воспользоваться украденным ему не удалось, поскольку по дороге домой он был остановлен участковыми офицерами полиции.

Среди злоумышленников оказался и мужчина, который, находясь в гостях, похитил мобильный телефон хозяина. Правонарушитель гаджет продал.

«Почти всё украденное имущество полицейские вернули владельцам, а фигурантам сообщили о подозрениях в кражах, совершённых в условиях военного положения. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года в Одесской области правоохранители привлекли к ответственности шестерых мародёров.

Фото: Одесское районное управление полиции №1, Одесса News

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