Полиция 2 месяца безрезультатно ищет организаторов покушения на Шефира

Расследование покушения на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира продолжается.

Об этом на брифинге рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

«Что касается господина Шефира, расследование продолжается. На сегодняшний день я не могу комментировать ход этого расследования», – заявил Клименко.

Как сообщала Одесса News, в Киевской области 22 сентября был обстрелян автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, его водитель был ранен. По информации МВД, в автомобиль в общей сложности попало 18 пуль. По данным первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, в уголовном производстве по факту обстрела назначено около 30 экспертиз.

Украинские правоохранители сотрудничают с коллегами из США и Великобритании.

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