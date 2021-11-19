21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в Одессе перекроют дороги и возложат цветы

21 ноября в Одессе, как и по всей Украине, отметят День Достоинства и Свободы.

В этом году отмечается восьмая годовщина начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014 года), также проходит чествование гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции Достоинства.

По случаю Дня Достоинства и Свободы 21 ноября в 10:00 в парке им.Т.Г.Шевченко состоится ритуал возложения цветов к памятнику Кобзарю.

Как сообщает официальный сайт города, в связи с проведением ритуала возложения цветов с 08:00 до 10:30 21 ноября будет временно запрещена парковка и прекращено движение транспортных средств на участке от дома №24 до дома №36 по улице Маразлиевской и Сабанскому переулку.

Одесса News сообщала о том, какие дни будут праздничными в декабре 2021-январе 2022 годов.

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