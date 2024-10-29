Одесса продолжает развивать инфраструктуру города

Мэр Одессы Геннадий Труханов ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту важного транспортного узла в одном из промышленных районов города.

Этот проект имеет стратегическое значение для экономического развития не только Одессы, но и всего региона, ведь обеспечит более безопасное и комфортное движение транспорта, что важно для обеспечения социального развития, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Несмотря на сложные условия войны, мы продолжаем развивать инфраструктуру нашего города. Сейчас идёт капитальный ремонт критически важного транспортного узла в промышленном районе. Спасибо бизнесу, который присоединился», — отметил Геннадий Труханов.

Отмечается, что проект реализуется благодаря поддержке местного бизнеса, частично взявшего на себя финансирование, уменьшая нагрузку на городской бюджет и позволяя продолжать модернизацию городской инфраструктуры даже в сложное время.

Одесса News информировала о проведении до 1 декабря 2024 года работ по укладке слоёв основания и покрытия на Овидиопольской дороге в Одессе.

Фото и видео: «Одесса»

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