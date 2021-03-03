В Одессе на Ивановском мосту оставят только средние полосы

На Ивановском мосту в Одессе оставят только средние полосы и ограничат скорость движения.

Об этом на заседании депутатской комиссии по вопросам бюджета сообщил начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.

По его словам, уже получены рекомендации проектной организации, которая занимается ситуацией с мостом. Суть её — закрыть две крайние полосы и ограничить проезд машин, вес которых больше 5 тонн.

«У нас уже есть отчёт о неудовлетворительном состоянии Ивановского путепровода. По нему ещё больше будет ограничено движение: по рекомендациям проектной организации будут перекрыты две крайние полосы, для движения оставят только средние полосы, для проезда будет допущен транспорт весом только до 5 тонн, со скоростью не более 40 км/час», — отметил Сандул.

Как сообщала Одесса News, из-за неудовлетворительного состояния Ивановского путепровода 1 февраля на мосту ограничили движение грузовиков, а также закрыли стоянку под ним. Опоры, балки и ригели находятся в неудовлетворительном состоянии, откалывается бетон, армокаркасы покрыты ржавчиной.

Решение о полном закрытии путепровода откладывалось до окончательного вывода специалистов.

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