36-летняя жительница Белгород-Днестровского морила голодом 3-хлетнюю дочь

В Одесской области работники полиции объявили о подозрении 36-летней женщине в злостном невыполнении обязанностей по уходу за маленькой дочкой в ​​возрасте 3,5 года и в неоказании помощи девочке, когда она находилась в опасном для жизни состоянии.

Об этом информирует Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.

Отмечается, что о семье, которая перестала появляться на людях, в полицию сообщили её соседи.

«То, что увидели работники правоохранительных органов и представители соцслужбы, попав в квартиру матери-одиночки, их ошеломило. Своим бездействием гражданка, которая жила с ребёнком одна и получала от государства помощь на его содержание, довела до истощённого состояния и себя, и свою маленькую дочь. Свой поступок хозяйка объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, она боялась выходить на улицу, потому что якобы переживала, что у неё отберут ребенка. Женщину и девочку, которая от безысходности начала ела побелку со стен, немедленно госпитализировали, а в дальнейшем забрали из семьи», — сообщили в ведомстве.

В ходе досудебного расследования, начатого по ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека либо попечительство) Уголовного кодекса Украины, было установлено, что мать не выполняла установленные законом обязанности по заботе о здоровье и физическом развитии малолетнего ребенка без уважительных на то причин.

Это привело к тому, что у девочки был значительный дефицит массы тела, и она начала отставать в развитии.

Также работниками правоохранительных органов было доказано, что в действиях фигурантки усматриваются правонарушения, предусмотренные ч.2. ст.136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) и ст.126-1 (Домашнее насилие) УКУ.

«Дождавшись результатов экспертиз, которые были назначены в рамках следствия, по указанным статьям фигурантке сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав», — уточняется в информации.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Одессе правоохранители задержали 48-летнего мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании жены и двух дочерей.

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