В Одессе из-под завалов извлекли тело 3-месячного Тимофея

Из-под завалов разрушенного в Одессе многоэтажного дома по ул. Добровольского, 134, от дронового удара ночью 2 марта спасатели извлекли тело трёхмесячного Тимофея. Мать ещё ищут.

Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально».

Таким образом, по состоянию на 11 утра найдено трое погибших, 8 пострадавших. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Дополнение в 12.26. Стало известно об уточнении ГСЧС, что погибшему Тимофею, не 3 месяца, а 2 года.

Одесса News информировала, что соболезнования семьям и близким погибших в одесском доме выразил Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото и видео: «Одесса. Официально», ООГА/Telegram

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