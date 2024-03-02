В Одессе из-под завалов извлекли тело 3-месячного Тимофея

Из-под завалов разрушенного в Одессе многоэтажного дома по ул. Добровольского, 134, от дронового удара ночью 2 марта спасатели извлекли тело трёхмесячного Тимофея. Мать ещё ищут.
Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально».
Таким образом, по состоянию на 11 утра найдено трое погибших, 8 пострадавших. Спасательно-поисковые работы продолжаются.
Дополнение в 12.26. Стало известно об уточнении ГСЧС, что погибшему Тимофею, не 3 месяца, а 2 года.
Одесса News информировала, что соболезнования семьям и близким погибших в одесском доме выразил Президент Украины Владимир Зеленский.
Фото и видео: «Одесса. Официально», ООГА/Telegram
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