Одесские спасатели: Скоро весь этот ужас останется только на фото

Одесские спасатели помогают маломобильным группам населения покинуть свои дома и уехать из Одессы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области на своей странице в Facebook.

«Одесские спасатели помогали маломобильным группам населения безопасно (как это страшно звучит) покинуть свои дома и уехать из Одессы. К сожалению, многие сейчас пытаются найти места, где им и их семьям будет безопасно», — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что таких людей «можно понять, а наша задача – помочь тем, кому эта помощь нужна. Что ещё добавить, это просто нужно пережить,» — говорят одесские спасатели, подчёркивая, что «скоро этот ужас останется только на фотографиях, а мы обязательно будем праздновать нашу победу».

Как сообщала Одесса News, по данным Генштаба ВСУ, ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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