Население Украины сократилось на 10 миллионов человек

На 10 млн сократилось население Украины.

Основные факторы сокращения – отток беженцев, снижение рождаемости, военные потери, — сообщает Укринформ.

По словам председателя Фонда народонаселения ООН в Восточной Европе Флоренс Бауэр, «уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребёнка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире».

В представленной Укринформе инфографике указывается, что одним из факторов сокращения населения в Украине являются беженцы — 6,7 млн украинцев.

Одесса News информировала, что по данным ООН, население Украины к 2100 году может сократиться до немногим более 15 млн человек.

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