Пентагон впервые подтвердил присутствие войск КНДР в России

Министр обороны США Ллойд Остин 23 октября во время общения с журналистами в Риме заявил, что Пентагон подтвердил присутствие северокорейских войск в стране-агрессоре.

Об этом пишет издание ГОРДОН, ссылаясь на Reuters.

Это впервые США подтвердили перебрасывание войск КНДР в Россию. Ещё 20 октября Остин говорил, что пока не может этого сделать. Теперь, по его словам, есть доказательства, что этот контингент находится в РФ.

Пока Пентагону неизвестно, что именно армия КНДР планирует делать в стране-агрессоре, «это ещё предстоит выяснить», добавил Остин. Но, подчеркнул он, если они – союзники и намерены участвовать в войне, то это «очень-очень серьёзный вопрос».

Первые сообщения о привлечении войск КНДР к участию в войне на стороне страны-агрессора появились в начале октября. Позже эту информацию подтвердили представители украинской и южнокорейской разведок. 14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о вступлении Северной Кореи в войну на стороне России.

СМИ писали, что военные инженеры с КНДР уже помогают РФ наносить по Украине удары баллистическими ракетами. Кроме того, в ГУР МО сообщали, что ещё 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на Дальнем Востоке в РФ, и они будут готовы воевать в Украине уже 1 ноября. По данным Зеленского, северокорейцев в российской армии может быть «до двух бригад».

В Кремле 21 октября не подтвердили, но и не опровергли переброску северокорейских военных на полигоны в РФ. В МИД Китая уклоняются от комментариев на эту тему.

КНДР отрицает, что его войска находятся в РФ. Представитель КНДР в ООН 22 октября назвал «стереотипными сплетнями» эти сообщения.

Одесса News информировала, что Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября в Киеве встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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