Зеленский: Прекращение ударов РФ по портам — путь к мирным переговорам 

Прекращение страной-агрессором Россией нанесения воздушных ударов по украинской энергетике и портовой инфраструктуре может открыть путь к началу переговоров о завершении войны, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал 21 октября на встрече с журналистами в Киеве, пишет издание ГОРДОН со ссылкой на Financial Times.

«Когда речь идёт об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам было бы сигналом того, что Россия может быть готова прекратить войну», – отметил он.

По его словам, если бы Украина и РФ договорились прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру друг друга, это было бы значительным шагом в деэскалации. Зеленский отметил это, комментируя украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ, пишет СМИ.

Президент Украины говорит, что на первом Глобальном саммите мира увидели возможность принятия решения по энергетической безопасности.

«Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да», – добавил он.

Одесса News информировала, что, по мнению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, нанося удары по гражданским судам в портах Украины, Россия пытается ослабить экономику нашего государства и поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода.

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