Одесские пограничники предотвратили вывоз из страны культурных раритетов

Пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Орловка» обнаружили предметы, которые, возможно, представляют культурную или историческую ценность.

По сообщению Южного регионального отделения Госпогранслужбы, в ходе совместного с таможенниками осмотра автомобиля KIA под управлением 63-летней женщины в багажнике была обнаружена картонная коробка, в которой были книга «Новый завет» 1902 года, банкнота десять рублей 1909 года, один цент 1951 года, три пенса 1930 года и 2 копейки 1930 года.

По её словам, она эти вещи везла за границу детям.

Представителями таможни составлен протокол по ч.3 ст. 471 ТКУ «Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами».

Вещи изъяты до решения суда.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» пограничники Белгород-Днестровского отряда помешали попытке вывоза из Украины двух старинных радиоприёмников 30-х годов.

Фото: Госпогранслужба

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