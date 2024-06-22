Одесские пограничники не позволили вывоз за рубеж раритетных радиоприёмников

В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» пограничники Белгород-Днестровского отряда помешали попытке вывоза из Украины двух старинных радиоприёмников 30-х годов.

Одно радио немецкого производства Telefunken, изготовленное в период эпохи развития немецкой довоенной радиотехники, другое – американской компании Radio Corporation of America, — сообщает Госпогранслужба.

Считается, что звучание этих радиоприёмников наделено магией и изысканностью прошлого поколения. Владелец антиквариата – гражданка Украины – объяснила, что, находясь на территории Украины, заказала их через сеть Интернет для своего мужа, который коллекционирует раритетные предметы и занимается реставрацией.

«Обнаруженные предметы, которые перемещались через границу с нарушениями, и могут представлять собой историческую ценность, изъяты в установленном порядке. Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Одесской таможни», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года старинные монеты и книги пытались вывезти из Украины через одесские погранпункты.

Фото: Госпогранслужба

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